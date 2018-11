Osako siegt mit Japan

Erfolgreiches Länderspiel für Yuya Osako: Der Werder-Profi siegte mit Japan 3:0 gegen Panama. Dabei wurde Osako vorzeitig ausgewechselt.

Etwas mehr als eine Stunde lang stand Yuya Osako auf dem Platz und half mit beim souveränen 3:0-Sieg der japanischen Nationalmannschaft gegen Panama am Freitag. In der 66. Minute wurde Werders Offensivspieler in seinem 33. Länderspiel gegen Kengo Kawamata ausgewechselt. Die Treffer für die „Samurai Blue“ erzielten Takumi Minamino (42.), Junya Ito (66.) und Harold Cummings per Eigentor (85.). Die Partie war Teil des Einladungsturniers „Kirin Cup“ und wurde in der japanischen Stadt Niigata ausgetragen.