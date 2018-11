Osako nimmt sich Zeit für Fans

Am Wochenende wird Yuya Osako noch individuell trainieren. Werders neuer Angreifer soll in Ruhe in den Rhythmus kommen. Da bleibt auch noch Zeit, den einen oder anderen Fan-Wunsch zu erfüllen.

Stereotypen und Klischees erweisen sich oft als irrig, hin und wieder steckt in den Zuschreibungen aber doch ein wahrer Kern: So etwa bei den japanischen Fußballfans, die während der WM in Russland für Schlagzeilen sorgte, weil sie – wie später auch die Anhänger von Gruppengegner Senegal – die Stadien nicht verließen, ehe sie ordentlich aufgeräumt hatten. Mit ähnlicher Höflichkeit präsentierte sich Werder-Zugang Yuya Osako am Sonnabend am Trainingsgelände der grün-weißen, wo sich der Angreifer mit viel Geduld den neuen Fans widmete.

Bei seinem ersten Auftritt gibt sich #Osako fannah und zugewandt. Auf dem Platz ist er heute und morgen nur für individuelles Training. #Werder pic.twitter.com/9JCb8B0Plk — Mein Werder (@WK_MeinWerder) July 28, 2018

Egal ob Foto oder Unterschrift: Osako hatte Zeit und Lust, die Wünsche der Werder-Anhänger zu erfüllen. Schließlich heißt es für den vom 1. FC Köln gekommenen Zugang nach seinem WM-Urlaub erst einmal, sich an den neuen Klub zu gewöhnen. Entsprechend fällt auch das Trainingsprogramm Osakos am Wochenende noch eher schmal aus: Am Sonnabend wie am Sonntag soll der Japaner individuelle Einheiten absolvieren. Am Montag beim Test in Lohne gegen die VVV-Venlo (ab 18.30 Uhr) könnte Osako dafür bereits auf dem Platz stehen.

"Ich bin gut aufgenommen worden", freute sich der Offensivspieler über seine ersten Tage an der Weser. "Bremen ist eine schöne Stadt." Und während Osako weiter an seiner Fitness und am Glück der Werder-Fans arbeitete, ging es dann auch noch für die anderen Werder-Profis auf den Trainingsplatz – allerdings lediglich zu einer regenerativen Einheit nach dem Test gegen Bielefeld am Vortag.