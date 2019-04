Osako greift die Startelf an

Halb so wild: Milos Veljkovic wird Werder trotz eines Zusammenpralls im Abschlusstraining gegen den SC Freiburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) zur Verfügung stehen. Yuya Osako könnte sein Startelf-Comeback feiern.

Eine kleine Schrecksekunde hatte das Bremer Abschlusstraining am Freitagnachmittag zu bieten: Nach einem Zusammenprall mit Josh Sargent musste Milos Veljkovic eine Weile behandelt werden. Allzu große Sorgen machte sich Florian Kohfeldt im Anschluss allerdings nicht: „Es war ein Schlag Knie an Knie“, erklärte Werders Chefcoach. „Beide sind okay, das ist kein Problem.“ Dass Veljkovic gegen den SC Freiburg in der Startelf steht, ist jedoch unwahrscheinlich: Im Training spielten Niklas Moisander und Sebastian Langkamp zusammen. Das Duo hatte zuletzt auch gegen Borussia Mönchengladbach begonnen.

Im Mittelfeld ist ebenfalls keine große Rotation zu erwarten: Philipp Bargfrede musste wie angekündigt erneut eine Zwangspause einlegen. Als Ersatzmann steht Nuri Sahin bereit, der Bargfrede schon in den letzten Wochen vertreten durfte. Kevin Möhwald hat erneut nur Außenseiterchancen auf einen Einsatz von Beginn an.

Im Sturm gilt es für Kohfeldt, den Dritten im Bunde neben Kapitän Max Kruse und Milot Rashica, der im abschließenden Trainingsspiel das einzige Tor erzielte, zu finden. Johannes Eggestein kommt mit dem Rückenwind seiner Vertragsverlängerung, hatte in Gladbach aber einen schweren Stand. Im Abschlusstraining überzeugte besonders Yuya Osako. Beim Japaner ist eine Berufung in die Startelf wohl vor allem eine Frage der Fitness: „Für 90 Minuten reicht es noch nicht“, wiegelte Kohfeldt ab. Dennoch erscheint es gut möglich, dass der Werder-Trainer zumindest für eine Stunde auf Osako setzen könnte.