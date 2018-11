Der japanische Fußballverband hat den Kader für die kommende Länderspielpause bekanntgegeben. Yuya Osako kann demnach bei zwei Spielen in einem Blitzturnier eingesetzt werden.

Yuya Osako ist für die japanische Nationalmannschaft nominiert worden. In der kommenden Länderspielpause ab dem 8. Oktober stehen unter anderem zwei Testspiele im Rahmen eines Blitzturniers an. Im „Kirin Challenge Cup 2018“ spielt Japan am Freitag, 12. Oktober, gegen Panama sowie am Dienstag, 16. Oktober, gegen Uruguay.