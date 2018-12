Osako für Asien-Cup nominiert

Yuya Osako ist für den Kader der japanischen Nationalmannschaft beim Asien-Cup nominiert worden. Damit wird er das Trainingslager von Werder in Südafrika verpassen – und möglicherweise mehrere Bundesligaspiele.

Es ist keine allzu große Überraschung: Werder-Angreifer Yuya Osako wurde für den japanischen Kader beim Asien-Cup nominiert. Das Turnier wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen, beginnt am 5. Januar und endet am 1. Februar. Damit steht fest, dass der 28-Jährige Werders Trainingslager in Südafrika (3. bis 12. Januar) verpassen wird.

Die Japaner spielen in der Vorrunde gegen Turkmenistan (9. Januar), Oman (13. Januar) und Usbekistan (17. Januar). Das Achtelfinale startet ab dem 20. Januar, das Finale steigt am 1. Februar. Somit wird Osako Werder auch zum Start der Bundesliga-Rückrunde gegen Hannover 96 (19. Januar) fehlen. Sollte Japan ins Finale kommen, werden die Bremer auch in den Partien gegen Frankfurt (26. Januar) und gegen Nürnberg (2. Februar) ohne Osako auskommen müssen.