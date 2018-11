Osako fehlt gegen Augsburg

Werder muss im Spiel beim FC Augsburg am Sonnabend auf Yuya Osako verzichten. Der japanische Offensivspieler fällt mit Magen-Darm-Problemen aus. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Yuya Osako stand bislang in allen vier Pflichtspielen in dieser Saison in der Werder-Startelf – nun muss er passen. Der Japaner fehlt wegen Magen-Darm-Problemen beim Auswärtsspiel in Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr). Als Alternativen für die Außenbahn stehen Milot Rashica und Florian Kainz parat.

Sebastian Langkamp absolvierte am Freitag Teile des Abschlusstrainings. Der Innenverteidiger, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen hatte kürzertreten müssen, gehört gegen Augsburg ebenfalls nicht zum Kader. Beim kommenden Heimspiel am Dienstag gegen Hertha BSC soll er zurückkehren.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: