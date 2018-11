Osako beim Medizincheck in Bremen

Kölns Angreifer Yuya Osako steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Werder Bremen. Der Japaner hat den Medizincheck in Bremen absolviert.

Leonardo Bittencourt hätte es sein können. Doch er wechselte zur TSG Hoffenheim. Jetzt wird es stattdessen offenbar ein anderer Kölner: Werder steht vor der Verpflichtung von Yuya Osako vom 1. FC Köln. Das meldete zunächst die "Deichstube" und deckt sich mit den Informationen von MEIN WERDER. Der Japaner absolvierte bereits den Medizincheck im Klinikum Links der Weser.

Osako ist einer von sieben, acht Namen auf einer Liste, die als Verstärkungen für Werders Offensivspiel infrage kommen. Allen Spielern ist gemein, dass sie flexibel einsetzbar sind – und ablösepflichtig. Zwischen sechs und acht Millionen Euro wäre Werder nach unseren Informationen bereit, für diese Position zu investieren. Osako, der noch einen Vertrag bis 2020 in Köln hat, liegt dabei eher am unteren Ende dieser Spanne.

Osako ist japanischer Nationalspieler und wird vor seinem Einstieg bei Werder noch mit der Nationalmannschaft bei der WM in Russland gespielt haben. Osako wäre nach Kevin Möhwald vom 1. FC Nürnberg Werders zweiter Transfer für die kommende Spielzeit. In der abgelaufenen Saison absolvierte Osako 25 Bundesliga-Spiele für den Effzeh, dabei erzielte er vier Tore und bereitete zwei Treffer vor. In der Europa League gelangen ihm in sechs Partien zwei Tore. Insgesamt kommt Osako auf 108 Bundesligaspiele (15 Tore, 15 Vorlagen).