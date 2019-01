Osako auf der Bank, Baumann auf der Tribüne

Die Reise für Werders Yuya Osako und die japanische Nationalmannschaft geht beim Asien-Cup weiter. Die „Blue Samurai“ bezwangen im Achtelfinale Saudi-Arabien. Osako blieb beim 1:0 wieder nur die Zuschauerrolle.

Werder-Stürmer Yuya Osako hat mit der japanischen Nationalmannschaft das Viertelfinale beim Asien-Cup erreicht. Beim 1:0 (1:0) gegen Saudi-Arabien kam Osako wie schon in den letzten beiden Gruppenspielen nicht zum Einsatz. Das entscheidende Tor im Achtelfinale erzielte Takehiro Tomiyasu, der in der 20. Minute nach einem Eckball einköpfte. Der 20-jährige Innenverteidiger, der aktuell beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden unter Vertrag steht, wurde Anfang Dezember mit Werder in Verbindung gebracht.

Während sich Osako die Partie von der Bank aus anschauen musste, gab es noch einen anderen Bremer Beobachter: Frank Baumann verfolgte das Achtelfinale live im Stadion. Der Sportchef ist derzeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs, um sich einen Eindruck von den asiatischen Mannschaften zu machen. „Ich werde versuchen, in den kommenden Tagen so viele Achtelfinalpartien wie möglich zu sehen“, wird Baumann auf der Werder-Homepage zitiert.

Weiter geht es für Japan schon am kommenden Donnerstag (14 Uhr). Dann treffen Osako und seine Kollegen im Viertelfinale auf Vietnam. Somit wird der 28-Jährige auf jeden Fall das kommende Werder-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonnabend, 18.30 Uhr) verpassen. Sollte es Japan ins Finale des Asien-Cups schaffen, wird Osako den Bremern auch noch beim Auswärtsspiel in Nürnberg fehlen.