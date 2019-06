Osabutey verlängert und geht nach Belgien

Asterix-Figur Verleihnix wäre kein guter Bremer: Am Mittwoch gab Werder das aktuell neunte Leihgeschäft bekannt. U23-Stürmer Jonah Osabutey wechselt zu Mouscron.

Demnächst braucht Werder wohl größere Bildschirme, um alle Leihspieler auf dem Radar behalten zu können. Sportchef Frank Baumann setzt seine neue Strategie konsequent um, vielversprechende Talente durch einen langfristigen Vertrag an Werder zu binden, dann aber an andere Klubs auszuleihen, damit sie auf hohem Niveau Spielpraxis und Erfahrungen sammeln können.

Am Mittwoch gab Werder den Wechsel von Jonah Osabutey bekannt. Der 20-jährige Angreifer verlängerte am Dienstag seinen Vertrag in Bremen und wechselt auf Leihbasis für eine Saison zum belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron, dem Klub des deutschen Trainers Bernd Hollerbach. Baumann erklärte dazu: „Jonah hat in der letzten Regionalliga-Saison seine Torgefährlichkeit regelmäßig unter Beweis gestellt. Für ihn ist es nun an der Zeit, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Wir sind davon überzeugt, dass er dies in Mouscron tun wird. Er wird dort von Trainer Bernd Hollerbach mit Sicherheit gut gefördert werden."

Der junge Stürmer wird von Werder so zitiert: „Die Gespräche mit Herrn Hollerbach und den Verantwortlichen in Mouscron waren sehr gut. Ich freue mich auf die neue Saison. Nach dem Jahr in Belgien will ich gestärkt zum SV Werder zurückkehren."

Jonah Osabutey wechselte im Januar 2017 von Tema Youth (Ghana) zur Bremer U19. In der vergangenen Regionalliga-Saison kam er auf 27 Spiele für Werders U23. Dabei erzielte er 12 Treffer und war damit bester Torschütze des Teams.