"Ohrwurm mit fehlender Werder-Nähe"

Lange mussten die Fans auf den Werder-Song von Jan Delay warten. Der hatte das Lied als Stadionballade angekündigt, und eine Ballade ist es geworden. Aber taugt der Song als Hymne? Eine Kritik.

Die Messlatte hing hoch. Sehr hoch. Und der Künstler hatte sie selbst in diese Höhe getrieben. „Grün weiße Liebe“ heißt der seit Jahren angekündigte neue Werder-Song von Jan Delay. Die Erwartungshaltung unter den Fans des SV Werder Bremen war dementsprechend hoch. Und diese Wiederholung muss sein: „Sehr hoch“. Denn auch wenn der Song handwerklich erwartbar gut gemacht, ohrwurmtauglich und sehr gefällig ist, enttäuscht er auch. Es ist ein bisschen wie von der Meisterschaft sprechen und im Mittelfeld landen.

Das Positive vorweg. Der Künstler bezeichnet das Stück als Stadionballade. Die langsame Melodie geht ins Ohr und bleibt dort auch hängen. Die unverkennbar nasale Stimme von Jan Delay bestimmt den Song. Es ist für die Hansestadt und den Verein ein angemessener Song. Er spiegelt das für den Norden typische und an der Weser stark verbreitete Understatement wider. Es ist passend unaufgeregt, dass Jan Delay mit seinem markant-monotonen, leicht zerknautschten und etwas vernuschelten Stimmorgan über die Liebe singt. So schafft es der Hamburger Werder-Fan über Gefühle zu singen, ohne dabei zu kitschig zu werden. Ein bisschen Bläser dazu und das durchdringende „Ohhja“ von Delay sind auffallend und einprägsam. Der ein oder andere Reim ist zudem nicht zu verachten. Das ist schon alles gut und fein so.

Zu allgemein, zu ereignisarm

Aber: Dieser Ballade mit mehreren allgemeinen Phrasen wie „Da wo das Feuer niemals ausgeht und die Gesänge nie verstummen“ oder „Denn hier denken alle ähnlich und ich weiß es ist für ewig“ fehlt so einiges. Es fehlt die Nähe zu Werder Bremen. Es fehlt das Ereignis. Es gibt keine Bezüge zu Spielern, Erlebnissen, Erfolgen oder Niederlagen, wie es Songs wie „Wir sind Werder Bremen“ von Afterburner, „Lebenslang Grün-Weiß“ oder „Das W auf dem Trikot“, beide von den Original Deutschmacher, haben. Selbst das traditionelle „Wo die Weser einen Bogen macht“ oder „Gröön un witt“ von De Fofftig Penns sind stadiontauglicher.

Es ist ein Song eines mehr oder weniger Außenstehenden, eines Werder-Fans aus Hamburg geworden. Delay ist zwar Werder-Botschafter, aber der Song erweckt den Eindruck, als fehle ihm die reale Bindung, das Gefühl und die Nähe zum Verein, zur Werder-Familie, zu den Dingen, die tagtäglich rund ums Weserstadion abgehen. Das ist nicht schlimm, wird aber dem Maßstab, den der 42-Jährige selbst gesetzt hat, nicht gerecht. Er hat bestimmt drei Jahre lang die Fans angefixt und sich selbst angepriesen.

Das textlich geschaffene Bild „Wir haben den Regen im Gesicht, aber die Sonne in der Seele“ ist gelungen. Aber es fehlen die großartigen Reime, für die Delay in seinem Schaffen eigentlich bekannt ist. „Nicht“ auf „Gesicht“ und „Knete“ auf „Seele“ - da geht reimtechnisch sicherlich mehr.

Etwas zu schlagerhaft

Die tragende Bassline, die leichten Gitarrenklänge, die einsetzenden Bläser – das ist alles eher schlicht gehalten. Dem Stück fehlen Dynamik, Tempowechsel und Energie. Es sollte kein stumpfer Stadionsong werden, aber stattdessen geht er in Richtung seicht-lockerer Schlager, der auch am Wochenende in einer der zahlreichen Schlagersendungen in den Öffentlich-Rechtlichen laufen könnte oder im ZDF-Fernsehgarten. Auch vor diesem Song macht der allgemeine Trend der Verschlagerisierung im Musikbusiness nicht halt.

Funk-, Hip-Hop-, Reggae-, Soul- oder Rock-Elemente, die Jan Delay bei den Beginnern und seinen Solo-Projekten immer wieder verwendete, fehlen hier gänzlich. In Interviews beruft sich der Hamburger Sänger darauf, dass eine Ballade von den Fans gewünscht gewesen sei. Zumindest habe er dies – bei einer nicht wirklich repräsentativen Umfrage vor der Ostkurve im Weserstadion – so verstanden. Selbst eine Abwandlung seines Songs „Oh Jonny“ zu „Oh Werder“ hätte mehr Energie besessen.

Der Song wird es schwer haben, gegen die bereits etablierten Werder-Hymnen. Zum Einheizen oder Abfeiern im Stadion vor oder nach dem Spiel ist dieses Lied nicht geeignet. Aber wenn der Werder-Fan auf dem sonnendurchfluteten Osterdeich sitzt, sich mit einem Bier in der Hand das Stadion und die Weser anschaut, passt die „Grün weiße Liebe“ ganz gut.