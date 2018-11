Ohne Murren von der Bank

Zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Wochen saß Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic nur auf der Bank. Nach dem 3:1-Erfolg in Augsburg präsentierte Junuzovic sich als Teamplayer.

Nach dem 3:1-Erfolg in Augsburg war auch Zlatko Junuzovic die Freude über die drei Punkte anzumerken. Immerhin hatte Werder in der Vergangenheit nur selten so gegen den FCA geglänzt wie heute, noch dazu bedeutete der Auswärtssieg einen weiteren Satz nach oben in der Tabelle, weg von den (ohnehin schon weit entfernten) Abstiegsrängen, weg vom Relegationsplatz.

Rein persönlich hätte Junuzovic allerdings durchaus Grund, ein wenig unzufrieden zu sein. Schließlich setzte Florian Kohfeldt zum zweiten Mal im März nicht von Beginn an auf seinen Kapitän. Schon gegen Borussia Mönchengladbach vertraute Kohfeldt einer Startelf ohne Junuzovic, diesmal erhielt überraschend Ishak Belfodil den Vorzug. "Das passt alles", befand der Mittelfeldspieler danach. Erneut hatte der Trainer aus taktischen Gründen so entschieden.

Was der Zuschauer Junuzovic zu Spielbeginn von seiner Mannschaft sah, gefiel dann durchaus: "Wir haben von der ersten Minute an super dagegengehalten. Wir haben den Augsburgern nie den Gefallen getan, sie in die Zweikämpfe kommen zu lassen", lobte der 31-Jährige seine Teamkollegen. Ab der 63. Spielminute durfte Junuzovic dann auch selbst mitmischen, er rückte für Thomas Delaney ins Zentrum. Dorthin also, wo der Österreicher sich am wohlsten fühlt: "Meine Qualität habe ich, das weiß ich", erklärte Junuzovic nach dem Spiel. "Natürlich mehr im Zentrum als außen, dass weiß der Trainer auch, wir sind da ständig im Austausch."

Teamplayer für jede Situation

Im Zentrum aber ist das Dreieck aus Delaney, Maximilian Eggestein und Philipp Bargfrede gesetzt und eingespielt. Eine schwierige Situation für die Stammplatzambitionen des Kapitäns. Dennoch liegt es Junuzovic fern, sich über seine neue Rolle im Kader zu beschweren. "Wenn ich auf dem Platz bin, gebe ich alles für den Verein und für die Mannschaft", betonte Junuzovic. Dabei sei es völlig unerheblich, ab welcher Minute man ihn denn brauche. Junuzovic möchte sich in den Dienst der Mannschaft stellen – "egal, ob von der ersten, von der 60. oder von der 90. Minute an".

Das Kapitänsamt bemisst sich schließlich auch nicht allein an Einsatzminuten. "Ich habe auch eine Verantwortung", so der Kapitän. Das 3:1 gegen Augsburg bedeutete einen guten Tag für Werder – also auch für den Kapitän. Der zeigte sich in der Summe schlicht stolz darüber, dass es dem Team mittlerweile gelinge, das eigene Potential auf den Platz zu bringen: "Es war eine Superleistung von der ganzen Mannschaft."