Ohne Europa keine Kruse-Zukunft?

Max Kruse hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass Werder von Europa träumen darf. Doch der Kapitän will sich nicht festlegen, dass er auch ohne internationales Geschäft seinen Vertrag verlängern würde.

Diesmal ließ sich Max Kruse das Kontertor im letzten Angriff des Spiels nicht nehmen. In der Vorwoche beim Sieg gegen Schalke 04 hatte ihn Trainer Florian Kohfeldt kurz vor Schluss ausgewechselt, so sah er von der Bank, wie Martin Harnik spät in der Nachspielzeit zum 4:2 traf und für ein seltenes Ereignis sorgte: Ein Werder-Tor, an dessen Entstehung Kapitän Kruse nicht beteiligt war. Beim 3:1 gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag hatte der erneut immer dann seine Füße im Spiel, wenn Werder erfolgreich war – mit zwei Toren und einer Vorlage.

Kein Wunder, dass nach dieser erneuten Gala zwei Themen auf die Tagesordnung gelangten, die den 30-Jährigen immer wieder umwehen: Gehört er nicht eigentlich in die deutsche Nationalmannschaft und bleibt er Werder über diese Saison hinaus erhalten? Beim ersten Thema wollte Trainer Kohfeldt keine Forderungen stellen. „Max spricht mit seinen Leistungen für sich“, sagte er und betonte, dass er unter der Woche überhaupt zum ersten Mal mit Bundestrainer Joachim Löw telefonieren durfte. Der hatte Maximilian Eggestein erstmals nominiert.

Werder sieht gute Chancen

Mehr nach vorne lehnte sich Kohfeldt beim zweiten Thema, das nun von Woche zu Woche akuter wird. Offiziell läuft Kruses Vertrag bis Ende Juni, aber Sportchef Frank Baumann hat bereits erklärt, dass er sich deutlich früher Planungssicherheit wünscht. Schließlich müsste er im Falle eines Abschieds den Dreh- und Angelpunkt des Bremer Spiels ersetzen. Kohfeldt erinnerte an eine seiner früheren Aussagen, dass Kruse ein „Gesicht für etwas werden könnte, das hier vielleicht entsteht“. „Wenn man heute beobachtet hat, wie er sich gefreut hat, bin ich der Meinung, dass ein anderer Klub schon sehr gute Argumente haben muss, um ihm diese Perspektive zu nehmen“, sagte der Trainer.

Als konkretes Ausschlusskriterium für eine Verlängerung wollte Kruse es zwar nicht bezeichnen, wenn Werder den Europapokal verpasse. Gleichzeitig untermauerte er aber seinen persönlichen Anspruch, „nächste Saison wieder international zu spielen.“ Und dieser Anspruch ist gleichzeitig ein Ansporn. „Mir war erst mal wichtig, dass ich mich voll auf die Mannschaft fokussiere und wir unsere Ziele zu erreichen. Solange das möglich ist, spricht nichts dagegen, sich zu unterhalten, ob es hier weitergeht oder nicht“, erklärte er und erinnerte an die Chance, die sich Werder abgesehen von der Liga auch im Pokal bietet. „Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Viertelfinale gespielt haben“, sagte Kruse. Am 3. April sind die Bremer auf Schalke zu Gast.

Keine DFB-Perspektive

Dass es dem wichtigsten Spieler im Kader ums Geld geht, glaubt Sportchef Baumann nicht. Kruse habe schon lukrativere Verträge unterschreiben können, als er vor zweieinhalb Jahren zu Werder zurückkehrte. „Ich glaube, dass unsere Chancen steigen, wenn es weiter so gut läuft“, sagte Baumann. Fest steht: Kruse dürfte nächste Saison eher in Bremen spielen als noch einmal in die Nationalmannschaft zurückkehren. Am Dienstag wird er 31, zuletzt hat Joachim Löw in Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller zwei 30-Jährige und einen 29-Jährigen aussortiert.