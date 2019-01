Es ist ein schmaler Grat, auf dem Florian Kohfeldt mit seinen emotionalen Ausbrüchen wandelt. Er muss sich etwas mehr kontrollieren, aber nicht verändern, meint Mein-Werder-Reporter Christoph Sonnenberg.

Die Gefahr, in die Florian Kohfeldt sich begibt, lässt sich an seinem Platzverweis gegen Frankfurt ganz gut erkennen. Einen konkreten Auslöser gab es am Ende nicht, Kohfeldt läuft in der entscheidenden Szene vom vierten Offiziellen weg, aus Selbstschutz, wie er später sagte. Es war wohl eher die Summe der emotionalen Ausbrüche, die Schiedsrichter Markus Schmidt veranlassten, Kohfeldt auf die Tribüne zu verbannen.

Schiedsrichter analysieren die Spiele bekanntlich ebenso wie Trainer das tun. Und sie werden dabei registriert haben, dass in Kohfeldt stets ein kleiner Vulkan gegen die Eruption kämpft. Nicht immer hat er sich dabei unter Kontrolle, mitunter schießt da etwas Wildes, Pures heraus. Auf Sicht könnte das zum Problem werden: Hat Kohfeldt erst einen Ruf weg unter Schiedsrichtern, ein Nörgler und Abwinker zu sein, steckt er in dieser Schublade. Und es dürfte schwer werden, diese wieder zu verlassen.

Es ist eine Stanze, trotzdem ist sie wahr: Fußball ist Emotion, und ohne Emotionen ist der Fußball nichts. Das ist vor dem Fernseher nicht anders als auf der Stadiontribüne, aufspringen, gestikulieren, brüllen ist Teil des Ganzen. Wer selbst Fußball spielt oder gespielt hat, weiß, dass gelebte Emotionen auf dem Platz dazugehören wie der Ball.

Der Fußball ist voller Emotionen

Fußball lebt auch von Erinnerungen. Jeder kann ein Tor seiner Lieblingsmannschaft detailgetreu nacherzählen, auch Jahre später noch. Ähnlich ist es mit emotionalen Ausbrüchen: Trapattonis Wutrede, Effenbergs Stinkefinger, Zidanes Kopfstoß, Cantonas Kung-Fu-Sprung – die Fußballhistorie ist voller Emotionen, die kein Fan jemals vergisst. Was wäre der Fußball ohne sie? Worüber würde hinterher geredet?

Selbstverständlich ist nicht alles erlaubt, einige der oben genannten Beispiele sollten keine Schule machen. Und Kohfeldt muss natürlich versuchen, seine Emotionen in einem gewissen Maß zu halten. Ganz darauf verzichten sollte er nicht. Ich wünsche mir, dass der Fußball Typen wie Kohfeldt aushält. Zumal er sonst ein Mensch von ausgesuchter Höflichkeit und Empathie ist.

Hält der Fußball das nicht aus, ist er, wie Sponsoren ihn gerne hätten: chemisch rein und glatt poliert, damit alles und jedes sich ohne Beschädigung über den Fußball vermarkten lässt. Bloß keine negativen Assoziationen, die das tolle Produkt in einem schlecht Licht dastehen lassen. Mir wird ganz kalt bei dieser Vorstellung.

