„Ohne Dietrich und Roentved gegen Borussia“

Am 8. Februar 1974 berichtete der WESER-KURIER über Werders bevorstehende Partie in Mönchengladbach. Trainer Josef Piontek musste dabei auf Per Roentved und Peter Dietrich verzichten. Nicht nur deshalb gingen die Bremer als klarer Außenseiter in die Partie.

