Ohne Bargfrede gegen Leverkusen

Fast hätte es gereicht, aber nun muss Werder gegen Bayer Leverkusen doch auf Philipp Bargfrede verzichten: Nach einem Muskelfaserriss fehlte der Mittelfeldspieler nun auch beim Abschlusstraining.

Von einem „Kampf um Stunden“ hatte Trainer Florian Kohfeldt noch auf der Pressekonferenz am Vortag gesprochen. Am Sonnabend wurde dann klar, dass Philipp Bargfrede diesen denkbar knapp verloren hatte: Als der Rest der Mannschaft am Nachmittag zum Abschlusstraining vor der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, Anstoß: 18 Uhr) auf den Platz kam, war der Sechser bereits fertig mit seinem Tagespensum. Für Bargfrede hatte es lediglich zu einer individuellen Einheit gereicht, ein sicheres Indiz dafür, dass am Spieltag andere die Kaderplätze unter sich ausmachen. Werder-Coach Florian Kohfeldt bestätigte das wenig später: „Bei ihm wird es nichts.“

Erster Stellvertreter im defensiven Mittelfeldzentrum dürfte wie schon gegen Schalke 04 Nuri Sahin sein. Abgesehen von Bargfrede fehlte keiner der erwarteten Kaderkandidaten bei der Abschlusseinheit, mit Martin Harnik kehrt im Vergleich zur Vorwoche sogar eine weitere Option für die Offensive zurück. Der österreichische Angreifer hatte aufgrund muskulärer Probleme in Folge eines Beckenschiefstandes pausieren müssen. Bemerkenswert: US-Stürmer Josh Sargent spielte nicht etwa zeitgleich mit Werders U23 gegen den VfL Oldenburg, sondern mischte munter beim Abschlusstraining mit. Damit sei Sargent auch ein Kaderkandidat. Ob er aber gegen Leverkusen dabei sei, „das wird man sehen“, hielt sich Kohfeldt noch bedeckt.

Sargent-Debüt im Pokal?

Eine weitere Möglichkeit wäre der Gedankengang, Sargent am Wochenende kein Pflichtspiel bestreiten zu lassen, um ihn nach seinem Testspieleinsatz gegen Arminia Bielefeld unter der Woche zu schonen und womöglich gegen den SC Weiche Flensburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) im DFB-Pokal erstmals bei den Profis einzusetzen. Gegen die Schleswig-Holsteiner hatte Sargent bereits in der Regionalliga Nord im Trikot der Bremer U23 getroffen.