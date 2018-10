Özils Respekt vor Pizarro

Hashtag „AskMesut“: Der frühere Werder-Spielmacher hat sich am Mittwochabend Zeit für Fragen seiner Follower bei Twitter genommen. Dabei kam mit Claudio Pizarro auch ein aktueller Bremer Profi zur Sprache.

Der User „Manu“ wollte wissen, was Özil über den 40-Jährigen denkt. Seine Antwort: „Ich habe großen Respekt vor ihm – mit 40 Jahren immer noch auf einem solch hohen Niveau zu spielen, ist wirklich unglaublich“, antwortete er auf Englisch. Auf Deutsch schob er noch nach: „Viele Grüße nach Bremen!“

I' have great respect for him - still playing on such a high level with 40 years is really incredible! Viele Grüße nach Bremen! https://t.co/3afvLA7ecy