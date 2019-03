Am Dienstagnachmittag geht es für Werder raus auf den Platz. Wer zusehen möchte, sollte ab 15 Uhr beim Trainingsgelände am Weserstadion sein.

Bevor es für die Mannschaft am Nachmittag erstmals in dieser Woche auf den Platz geht, steht um 10 Uhr noch eine Einheit im Kraftraum an.

Info: Das Training war ursprünglich für 14.30 Uhr angesetzt, Werder hat die Einheit am Mittag verschoben.