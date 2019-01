Werder wird am Freitagnachmittag ab 15 Uhr trainieren. Auch die Abschlusseinheit vor dem Frankfurt-Spiel ist öffentlich zugänglich.

Das Abschlusstraining vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt steht an – die letzte Chance für Werders Profis, sich für das Spiel zu empfehlen. Am Freitagnachmittag ab 15 Uhr wird Florian Kohfeldt aller Voraussicht nach alle Spieler aus seinem Kader in der Einheit dabei haben. Interessierte können sich das Training anschauen, es wird öffentlich zugänglich sein. Über alles Berichtenswerte halten wir euch auf dem Laufenden.