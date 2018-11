Es wird ernst: Am Freitagnachmittag schickt Florian Kohfeldt seine Mannschaft ein letztes Mal auf den Trainingsplatz, ehe der FC Bayern ins Weserstadion kommt.

Wie gut sind die Werderaner drauf, so kurz vor der Partie gegen den FC Bayern München am Sonnabend (15.30 Uhr)? Wer dieser Frage nachgehen und sich schon einmal auf das Spiel gegen den kriselnden Rekordmeister einstimmen will, kann sich am Freitagnachmittag auf dem Trainingsplatz einen Eindruck verschaffen: Die letzte Einheit der Woche steht an. Ab 15 Uhr trainiert Florian Kohfeldts Team wie gewohnt öffentlich.