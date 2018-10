Öffentliche Einheit: 15 Uhr

Für Werder beginnen die letzten Meter der Vorbereitung auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Das Abschlusstraining findet an diesem Sonnabend um 15 Uhr statt und ist öffentlich.

Zumindest in der Theorie befindet sich Werder in einer optimalen Ausgangssituation. Die Konkurrenz rackert sich auf den Plätzen der Bundesliga um Punkte ab, während die Bremer das Geschehen aus der Distanz erst einmal beobachten können. Das kann angenehm sein, andererseits aber auch den Druck erhöhen. Da allerdings Borussia Mönchengladbach bereits am Freitag in Freiburg verloren hat, stehen die Chancen für die Elf von Trainer Florian Kohfeldt nicht schlecht, dass sie auch am späten Sonntagabend noch mittendrin in der Spitzengruppe steckt.

Und während nun also andernorts gespielt wird, absolviert Werder am Weserstadion die finale Einheit vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 18 Uhr). Wenn am Sonnabend ab 15 Uhr trainiert wird, zeigt sich auch, ob Philipp Bargfrede nach seiner Muskelblessur schon wieder zum Team zurückkehrt und ob es auf den letzten Metern doch noch weitere personelle Fragezeichen gibt. Alle Fans können sich davon selbst ein Bild machen, die Abschlusseinheit ist öffentlich.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: