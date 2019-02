Am Dienstag nimmt Werder die Vorbereitung auf das Spiel gegen Wolfsburg auf. Die Einheit am Nachmittag ist öffentlich.

Bevor die Mannschaft auf dem Rasen trainiert, steht am Vormittag eine Einheit im Kraftraum an. Außerdem stellt sich Theodor Gebre Selassie ab 12 Uhr in einer Medienrunde den Fragen der Pressevertreter.