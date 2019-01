Am Mittwochnachmittag geht es für die Werder-Profis raus auf den Trainingsplatz. Die Einheit ist öffentlich.

Am Mittwochnachmittag setzt Werder die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonnabend (15.30 Uhr) fort. Die Einheit beginnt um 14.30 Uhr und ist öffentlich. Bevor er mit seinen Kollegen trainiert, stellt sich Ludwig Augustinsson um 12:35 Uhr in einer Medienrunde den Fragen der Pressevertreter.