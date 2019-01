Werder trainiert am Donnerstagnachmittag kurzfristig doch öffentlich. Zuvor war die das Training als nich-öffentliche Einheit geplant worden.

Wie am Dienstag und am Mittwoch trainiert Werder auch am Donnerstag wieder ab 14.30 Uhr. Zunächst hatte die Bremer vor, die Einheit nicht öffentlich zugänglich zu machen. Das hat sich am Mittag jedoch kurzfristig geändert. Fans und Interessierte können sich das Training also doch anschauen. Wir werden euch über das Geschehen bei der Einheit auf dem Laufenden halten.