Öffentliche Einheit: 14.30 Uhr

Die volle Konzentration von Florian Kohfeldt und seinem Team gilt dem Spiel am Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt. Am Dienstag wird deshalb vormittags und nachmittags trainiert.

Der Start in die Rückrunde ist gelungen, doch in dieser Woche muss Werder sich auf einen form- und vor allem offensivstarken Gegner vorbereiten: die Eintracht aus Frankfurt. Florian Kohfeldt hat deshalb für diesen Dienstag zwei Einheiten angesetzt. Vormittags um 10 Uhr geht es für die Spieler in den Kraftraum. Nachmittags können dann auch die Fans etwas zu sehen bekommen. Auf dem Trainingsplatz neben dem Weserstadion wird ab 14.30 Uhr geübt.

Zuvor wird es ab 13.45 Uhr auch noch eine Mixed Zone geben, in der sich Johannes Eggestein den Fragen der Journalisten stellt. Was der 20-Jährige zu sagen hat, darüber informieren wir euch selbstverständlich hier in der App.