Öffentliche Einheit: 14.30 Uhr

Werders Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt gegen Hannover läuft auf Hochtouren. Am Mittwochnachmittag steht die nächste Einheit an: Um 14.30 Uhr wird öffentlich am Weserstadion trainiert.

Noch drei Tage sind es bis zum Spiel gegen Hannover, es wird also langsam ernst in der Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt. Am Mittwochnachmittag steht für die Profis die nächste Einheit auf dem Programm: Um 14.30 Uhr trainiert die Mannschaft auf dem Gelände am Weserstadion vor den Augen der Öffentlichkeit.

Wahrscheinlich werden die Fans dann ein letztes Mal Florian Kainz beim Training der Grün-Weißen erleben. Der Österreicher wird zum 1. FC Köln wechseln, wie die beiden Vereine am Dienstag bestätigt hatten. Da sein Medizincheck dort aber erst am Freitag stattfinden wird, könnte er sich bis dahin in Bremen fit halten.