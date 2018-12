Die erste Trainingseinheit der Woche mit der gesamten Mannschaft steht für die Werder-Profis am Mittwochnachmittag auf dem Programm.

Die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Borussia Dortmund geht für die Werder-Profis am Mittwoch so richtig los. Nach den Leistungstests und Training in kleineren Gruppen hat Trainer Florian Kohfeldt für 14.30 Uhr die erste reguläre Einheit der Woche für das gesamte Team angesetzt.

Vorher stellt sich Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein ab 13.15 Uhr in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten. Alle Informationen dazu gibt es bei Mein Werder.