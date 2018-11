Für Werder steht am Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr das erste Training der Länderspielpause an. Die Einheit ist für alle Interessierten öffentlich zugänglich.

Die erste Trainingseinheit von Werder in der Länderspielpause findet mit stark ausgedünntem Kader statt. 13 Nationalspieler sind auf Reisen. Am Dienstagnachmittag um 14.30 Uhr bittet Florian Kohfeldt die Übriggebliebenen auf den Trainingsplatz am Weserstadion. Die Einheit ist öffentlich.

Zuvor wird sich Davy Klaassen ab 13.15 Uhr in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten stellen. Wir werden euch darüber ausführlich informieren.

