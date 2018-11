Arbeitsreicher Mittwoch für die Werder-Profis: Gleich zwei Schichten stehen an, aber nur das Nachmittagstraining findet vor den Augen der Öffentlichkeit statt.

Übung macht den Meister: Am Mittwoch lässt Florian Kohfeldt seine Mannschaft gleich zweimal zum Training antreten. Während die Vormittagseinheit ab 10 Uhr noch im Kraftraum stattfindet, wird sich das Team ab 14.30 Uhr dann auch auf dem Trainingsgelände am Weserstadion zeigen. Davor stellt sich ein Führungsspieler den Fragen der Medien: Niklas Moisander steht der Presse ab 13.15 Uhr Rede und Antwort. Was Werders Abwehrchef zu sagen hat, erfahrt ihr wie immer zeitnah bei Mein Werder.