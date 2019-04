Es geht Schlag auf Schlag für die Werder-Profis: Die Erinnerung an den 2:0-Sieg im Pokal gegen Schalke ist noch frisch, da steht schon das Abschlusstraining vor der nächsten Bundesliga-Partie an.

Ehe der SV Werder am Sonntag (Anstoß: 18 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach erneut um wertvolle Punkte im Kampf um die europäischen Plätze kämpft, geht es am Sonnabend noch einmal raus auf den Trainingsplatz: Ab 13.30 Uhr versammelt sich die Mannschaft von Florian Kohfeldt auf dem Trainingsgelände am Weserstadion für das Abschlusstraining, ehe es in Richtung Niederrhein geht.