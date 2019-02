Am Freitag steht das letzte Training vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (Sonnabend, 15.30 Uhr) an. Die Einheit ist öffentlich.

Bevor sich Werder auf den Weg nach Nürnberg macht, wird am Freitag noch einmal abschließend trainiert. Wer der Mannschaft beste Wünsche für die Reise zu den Franken auf den Weg geben will, sollte sich ab 13.30 Uhr auf dem Trainingsgelände am Weserstadion einfinden.