Öffentliche Einheit: 13.30 Uhr

Vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag in Leipzig bittet Werder-Trainer Florian Kohfeldt seine Mannschaft zum Abschlusstraining. Spätestens dann dürften zwei Personalfragen geklärt sein.

Werder strebt am Samstag um 15.30 Uhr einen positiven Ausklang der Hinrunde an. Das Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Leipzig findet am Freitag um 13.30 Uhr am Weserstadion statt und ist öffentlich.

Zwei Personalfragen dürften besonders interessant sein. Milos Veljkovic, der die vergangenen drei Spiele mit einer Oberschenkelverletzung verpasste hatte, könnte in die Mannschaft zurückkehren und gegen RB zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Nuri Sahin, der gegen Hoffenheim aufgrund von Sprunggelenksproblemen gefehlt hatte.

Wie es um die beiden bestellt ist, wird sicherlich auch ein Thema auf der Pressekonferenz vor dem Training um 11 Uhr thematisiert. Trainer Florian Kohfeldt, Sportchef Frank Baumann sowie ein Werder-Spieler werden dort Rede und Antwort stehen. Mein Werder wird vor Ort sein und berichten.