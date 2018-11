Das Abschlusstraining vor Werders Bundesliga-Spiel gegen Freiburg steht am Sonnabendmittag an. Die Einheit ist öffentlich und beginnt um 13 Uhr.

Am Sonnabendmittag sammelt Florian Kohfeldt die letzten Eindrücke von seiner Mannschaft vor dem Spiel am Sonntag beim SC Freiburg (Anpfiff: 15.30 Uhr). Das öffentliche Abschlusstraining beginnt um 13 Uhr. In der letzten Einheit vor dem Spiel wird sich wohl auch entscheiden, welche Spieler es nicht in den Kader für das Spiel am Sonntag schaffen. Darüber und über alles andere Wichtige halten wir euch auf dem Laufenden.

