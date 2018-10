Öffentliche Einheit: 11 Uhr

Nach dem Erfolg gegen Schalke trainiert Werder am Sonntagvormittag. Bei der öffentlichen Einheit stehen allerdings nicht alle Spieler auf dem Platz.

Direkt nach dem 2:0-Sieg beim FC Schalke sind die Werder-Profis mit dem Mannschaftsbus zurück nach Bremen gefahren. Dort steht für sie am Sonntag um 11 Uhr eine Trainingseinheit auf dem Programm. Auf dem Trainingsplatz am Weserstadion sind dabei aber nur die Spieler gefordert, die kurz oder gar nicht zum Einsatz kamen. Die Stammspieler lassen sich in den Katakomben pflegen.

Um 11.15 Uhr beantwortet Mittelfeldspieler Davy Klaassen in einem Mediengespräch die Fragen der Journalisten. Alle Informationen dazu bekommt ihr bei Mein Werder.