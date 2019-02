Am Mittwoch geht es für die Werder-Profis raus auf den Platz. Die Einheit am Vormittag ist öffentlich.

Am Mittwoch setzt Werder die Vorbereitung auf das Spiel gegen Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr) fort. Wer dabei zusehen möchte, kann dies am Vormittag tun. Ab 11.30 Uhr stellt sich dann noch Frank Baumann in einer Medienrunde den Fragen der Pressevertreter. Im Anschluss daran, ist in selbiger Runde auch Josh Sargent zu Gast. Der US-Stürmer verlängerte am Dienstag seinen Vertrag bei Werder langfristig.