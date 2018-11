Öffentliche Einheit: 10 Uhr

Am Tag nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg trainieren die Werder-Profis einmal.

Es ist die übliche Einheit für die Reservisten und Einwechselspieler. Die Werder-Profis, die beim Remis in Freiburg am Sonntag gar nicht oder nur kurz zum Einsatz kamen, trainieren am Montagmorgen um 10 Uhr auf dem Platz am Weserstadion. Die Stammspieler lassen sich in den Katakomben behandeln und pflegen.

Ein weiterer Programmpunkt am Montag ist Werders Mitgliederversammlung. Das Treffen beginnt um 19 Uhr in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße. Im Mittelpunkt stehen die Wahlen zum Präsidium und die Bilanz des Vereins. Alle Informationen dazu bekommt ihr bei Mein Werder.