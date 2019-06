Nuri Sahin mit eigener Talente-Akademie

Noch steht Nuri Sahin selbst als Profi auf dem Platz, doch der Werder-Profi sorgt vor: Damit es in seiner Heimat Türkei auch künftig vielversprechende Talente gibt, soll eine nach ihm benannte Akademie helfen.

Während viele seiner Teamkollegen Urlaub machen, nahm sich Nuri Sahin kürzlich etwas Zeit und stattete der Istanbuler Bilgi-Universität einen Besuch ab. An der Privat-Uni war er beim „My Master Game Plan“-Seminar zu Gast und sprach dort unter anderem über seine Pläne, der er für die Zeit nach der aktiven Fußballkarriere hat. „Für mich und mein Team ist es ein besonderer Tag. Ich bin sehr aufgeregt. Ich realisiere meinen Kindheitstraum", sagte Sahin einleitend. "Heute wird der erste Schritt für die Nuri-Sahin-Akademie gelegt. Wir werden gemeinsam schöne Dinge bewirken. Für den türkischen Fußball haben wir die Ärmel hochgekrempelt."

So sollen künftig auf der Akademie junge türkische Talente an den Profibereich herangeführt werden. „Sollte auch nur ein Spieler in zehn bis 15 Jahren daraus hervorgehen, wäre ich schon der glücklichste Mensch der Welt. Wir wollen gute Menschen für den türkischen Fußball hervorbringen“, sagte Sahin, der noch viel Potenzial in seiner Heimat sieht. „Der türkische Fußball und Sport müssen an einem besseren Punkt sein. Wir haben begonnen, dafür zu arbeiten. Ich hoffe, andere folgen diesem Beispiel“, sagte er.