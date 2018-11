Nur wer liefert, darf träumen

Werder ist erstmals in der neuen Saison in einem Pflichtspiel gefordert. Es wurde viel geträumt und die eigene Stärke beschworen – nun müssen Taten folgen, kommentiert unser Reporter Malte Bürger.

Es war seit langer Zeit die euphorischste Sommerpause bei Werder. Die vielen Transfers und Vertragsverlängerungen nähren die Hoffnung, dass die Bremer in der Bundesliga mal wieder im oberen Tabellendrittel landen könnten. Lang, lang ist es her. Und wer verzichten muss, der fängt schnell an zu träumen.

Das fühlt sich häufig sehr schön an, kann aber auch den Blick auf die Realität vernebeln. Ab sofort zählen nämlich wieder nur die harten Fakten, da ist für das emotionale Wohlbefinden erst in zweiter Linie Platz. Und Rückschläge werden kommen. Dafür ist Werder dann doch eben immer noch Werder.

Wer aber dauerhaft schwarzmalt, ist angeschmiert. Genau deshalb wurde in Bremen auch ein anderer Weg eingeschlagen. Einer voller Optimismus. Häufig ist das Wort Europa zu hören – nicht nur bei den Fans, sondern auch von Spielern oder Verantwortlichen. An diesen Aussagen werden sich die Beteiligten nun messen lassen müssen. Die Voraussetzungen sind wahrscheinlich so gut, wie lange nicht. Doch die Theorie ist das eine, nun muss Werder auch in der Praxis liefern.

Florian Kohfeldt hat viel Wert darauf gelegt, der Mannschaft ein neues Selbstbewusstsein zu verpassen. Das kann funktionieren. Wer starkgeredet wird, der fühlt sich auch schnell stark. Was aber nicht vergessen werden darf: Wirkliche Stärke drückt sich im Fußball erst durch die gezeigte Leistung aus. Werder tut daher gut daran, auch schon gegen Worms an die Grenzen zu gehen.