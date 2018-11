Ein Vergleich und somit ein baldiges Ende im Prozess um die Nierenerkrankung von Ivan Klasnic wäre für alle Beteiligten von Vorteil, meint Christoph Bähr in seinem Kommentar.

Die Worte des Richters waren ebenso eindeutig wie eindringlich. Ein Urteil könnte es im Prozess um Ivan Klasnics Nierenerkrankung auch in mehreren Jahren nicht geben, stellte er am Freitag in Aussicht und riet zu einem Vergleich. Zehn Jahre ist es nun schon her, dass der frühere Werder-Stürmer eine Klage einreichte gegen den ehemaligen Werder-Arzt Götz Dimanski und die Internistin Manju Guha.

Damals war Klasnic noch Fußball-Profi, inzwischen ist er Frührentner und bekam zum dritten Mal eine Spenderniere transplantiert. Der schwelende Rechtsstreit ist für ihn eine zusätzliche Belastung. Ein Vergleich und somit das Ende des Verfahrens sollten daher in seinem Sinne sein.

Und auch die beiden Ärzte dürften kaum davon profitieren, wenn der Prozess noch lange andauern würde. Bei jedem Gerichtstermin würde wieder über ihre vermeintlichen Behandlungsfehler diskutiert werden.

Keine Frage: Ein Vergleich erfordert Zugeständnisse von allen Seiten. Doch schon jetzt kennt diese tragische Geschichte nur Verlierer. Daran dürfte sich in zehn Jahren nichts geändert haben – ganz gleich, wie das Urteil letztlich lautet.