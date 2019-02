Nur Schmidt darf spielen

Von Werders Leihspielern ist am vergangenen Spieltag nur Niklas Schmidt zum Einsatz gekommen. Luca Zander, Robert Bauer und Ole Käuper durften aus den unterschiedlichsten Gründen nicht ran.

Hinter Niklas Schmidt liegt ein erfolgreicher Spieltag in der dritten Liga. Der an Wehen Wiesbaden ausgeliehene Mittelfeldspieler bereitete beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft über Hansa Rostock am vergangenen Sonntag den zweiten Treffer durch Gökhan Gül vor. Zudem kam der 20-Jährige über die volle Distanz zum Einsatz. Überhaupt scheint sich Schmidt in Wiesbaden gut eingefunden zu haben. In bislang 20 Drittligaspielen bereitete er sieben Tore vor und schoss selber zwei.

Nur von der Bank aus jubeln durfte Luca Zander. Der Rechtsverteidiger kam bei St. Paulis 3:2-Erfolg über Union Berlin am Montagabend nicht zum Einsatz. Ebenfalls ohne Spielpraxis blieb Ole Käuper. Dessen Spiel mit Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Köln hätte am Sonntag stattfinden sollen, wurde aber aufgrund starken Schneefalls in Aue abgesagt. Auch Robert Bauer war zum Zusehen verdammt. Der an den 1. FC Nürnberg verliehene Verteidiger verpasste das 1:1 der Franken gegen Werder verletzungsbedingt.