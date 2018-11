Nur nicht die Nerven verlieren

Johannes Eggestein galt als Top-Talent, nun stockt seine Karriere. Bei Werder ist die Hoffnung, dass Eggestein doch noch zum Bundesliga-Spieler wird, dennoch ungebrochen.

Das, was Joahnnes Eggestein eigentlich am besten kann, hat er ziemlich lange nicht getan: Toreschießen. Kein einziges hat er in der laufenden Saison erzielt. Das dürfte eine ziemlich neue Erfahrung sein für den 19-jährigen Stürmer, der in seiner jungen Karriere stets zuverlässig geliefert hat. 39 Tore in 28 Spielen der A-Junioren Bundesliga waren es mal. In dieser Spielzeit kam Eggestein in der Bundesliga zum Einsatz, sein zweiminütiger Auftritt in Hannover war der vierte der Saison. Auch im DFB-Pokal hat er gespielt, vor allem jedoch in der 3. Liga. Es ist sein erstes Jahr im Herrenbereich, und es scheint, als sei die verheißungsvolle Karriere dort, wo sie richtig beginnen sollte, ins Stocken geraten.

Jahrhundert-Talent, Sturm-Juwel, Eggestein wurde mit vielen Superlativen dekoriert, als im Frühjahr 2016 das Interesse von Bayern München, Manchester United und weiteren großen Klubs bekannt wurde. Alle wollten ihn, den schmächtigen Jungen mit dem ausgeprägten Sinn, vor dem Tor richtig zu stehen und sich richtig zu verhalten. Bei ihm lief eigentlich alles auf die Frage hinaus: Wenn der es nicht packt, wer sonst? Und für Werder schien sein Verbleib zur existenziellen Frage zu werden: Eggestein halten – oder untergehen.

Am Ende unterschrieb er einen Profi-Vertrag bis 2019 in Bremen, eine knappe Million Euro pro Jahr soll er verdienen. Eine Summe, die für den damaligen Druck auf Werder steht. Heute lastet der Druck auf Eggestein. Bei den Profis summiert sich seine Spielzeit auf insgesamt nur 59 Einsatzminuten. In der 3. Liga kommt er häufiger zum Einsatz, aber selten am Gegner vorbei. Und die Fragen, die jetzt gestellt werden, sind andere. Ist Johannes Eggestein gut genug für die Bundesliga? Schnell genug? Robust genug?

Schwerer Stand im Herrenbereich

Frank Baumann beantwortet sie routiniert. „Durch die Angebote war die Hoffnung in der Öffentlichkeit sehr groß, dass es sehr schnell gehen kann“, sagt Baumann. Er könne das nachvollziehen, „Johannes hat im U-Bereich sehr auf sich aufmerksam gemacht. National wie international“. Aber das sei eben der U-Bereich, der Vergleich mit Gleichaltrigen, die alle in ihrer Entwicklung auf einer Stufe stehen. 3. Liga aber, das ist Männerfußball. Meist rustikal, mitunter knüppelhart, manchmal purer Existenzkampf. „Die Leistungen in einer U23 muss man grundsätzlich richtig einschätzen können“, sagt Baumann. Ein oberflächlicher Blick auf Statistiken reiche da nicht.

Dass Eggestein dort auf sich aufmerksam macht, wird niemand behaupten, der regelmäßig die Spiele der U23 beobachtet. Es braucht derzeit viel Fantasie um in ihm den Spieler zu erkennen, den einst so viele Klubs haben wollten. Eggestein könnte ein Beispiel sein für die These, dass sich eine Karriere nicht planen lässt. Dass es auf dem langen Weg in die Bundesliga immer wieder Gabelungen gibt, an denen ein hoffnungsvolles Talent falsch abbiegen kann und die Karriere in einer Sackgasse endet. Bei Werder sehen sie das anders, sie halten die Rückschläge für normal. Eine abschließende Beurteilung will Björn Schierenbeck, Werders Direktor des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ), ohnehin nicht geben. „Dafür ist für mich der Bewertungszeitraum zu kurz. Johannes ist erst in seinem ersten offiziellen Herrenjahr.“ Schierenbeck wirbt um Geduld: „Da sind viele Außenstehende zu ungeduldig.“

Die sportliche Situation, in der die U 23 fast die ganze Saison steckt, macht es nicht leichter. Die Mannschaft spielt konstant gegen den Abstieg, Torjäger haben es da besonders schwer. „Ein Stürmer ist auf Bälle angewiesen. Die kommen in einer langen Phase ohne Sieg, mit angeschlagenem Selbstvertrauen nicht so“, sagt Baumann. „Dann ist es schwieriger.“ Es ist eine schwierige Phase, in der Eggesteins Karriere gerade steckt. Auch wenn derzeit wenig dafür spricht, dass diese Phase bald beendet ist, prophezeit Baumann für die kommende Saison den nächsten Schritt Richtung Bundesliga. „Johannes wird nächstes Jahr häufiger Bestandteil des 18er-Profikaders sein und dort deutlich mehr Einsätze haben als diese Saison.“ Das sollen keine Lippenbekenntnisse sein. „Ich bin davon überzeugt, dass das klappt.“

Der Bruder als Vorbild

Die wenigsten Karrieren im Fußball verlaufen linear, fast alle müssen in der Entwicklung Rückschläge verkraften. Es gibt unendliche viele Beispiele dafür, Johannes Eggestein hat dafür ein gutes in der eigenen Familie. Mit 17 spielte sein älterer Bruder Maximilian zum ersten Mal in der Bundesliga, es folgten sporadische Einsätze ohne festen Platz im Kader der Profis. „Erst in der letzten Saison wurde Maximilian zurückgestuft, um seine Entwicklung voranzubringen. Das ist aufgegangen. Die Geduld hat sich ausgezahlt“, sagt Baumann. Maximilian habe einen Schritt zurück gemacht, um dann zwei nach vorne machen zu können. „Das hilft Johannes auch, nicht die Nerven zu verlieren.“

Nur nicht die Nerven verlieren, das hört sich einfach an. Für einen Spieler, in dessen Karriere es bisher nur eine Richtung gab, nach oben, ist das vermutlich nicht einfach. Zum ersten Mal gibt es Widerstand, auf einmal geht nicht mehr alles leicht vom Fuß. Baumann sieht darin kein Problem, mit dem Eggestein nicht fertig würde. „Natürlich wünscht sich jeder Spieler, dass es schnell geht. Johannes hat das Glück, ein sehr vernünftiges Elternhaus und einen älteren Bruder zu haben, bei dem es auch nicht steil nach oben ging.“ Der steile Weg ist ja nicht der einzige, der nach oben führt.