„Nur mit Tradition kann man nicht bestehen“

Die Empörung in den sozialen Netzwerken war groß, als bekannt wurde, dass Werder die Namensrechte am Weserstadion verkauft. Werder-Experten und auch einige Fans bewerten den Deal dagegen eher positiv.

Die Empörung in den sozialen Netzwerken ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. Am Freitag wurde bekannt, dass Werder die Namensrechte am Weserstadion verkauft. Nach Mein-Werder-Informationen soll in der kommenden Woche ein Vertrag mit der „Wohninvest Holding GmbH" unterschrieben werden. Das Immobilien-Unternehmen aus Fellbach bei Stuttgart zahlt drei Millionen Euro pro Jahr, die Laufzeit des Vertrags beträgt zehn Jahre. Trotz dieser Zusatzeinnahmen für Werder reagierten viele Fans im Internet erbost auf die Meldung. "Kein guter Tag für Bremen", hieß es etwa. Oder dass "die positive Stimmung, die über eine Saison aufgebaut wurde, ins Klo gespült" werde. Oder dass das Weserstadion "verramscht" werde.

Hört man sich unter Werder-Experten und Fans um, ist die Stimmung dagegen eher positiv. Sie zeigen Verständnis für den Schritt des Klubs.

Willi Lemke (früherer Werder-Manager und -Aufsichtsratschef)

„Der Verkauf der Namensrechte wird niemandem in der Geschäftsführung leicht gefallen sein. Aber 30 Millionen Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren sind sehr gute zusätzliche Einnahmen. Das Geld wird sicher zum Großteil in den Schuldenabbau der Stadionkredite fließen, aber auch in den Spieleretat. Zum anderen bleibt es das Weserstadion – und das wird es auch im Sprachgebrauch der Bremer bleiben. Für die Geschäftsführung war es nicht leicht, einen Sponsor zu finden. Wir waren glücklich und stolz, als einer von wenigen Klubs den Namen so lange nicht verkauft zu haben. Aber wenn es dazu nutzt, den Spieleretat anzuheben und die Schuldenlast abzutragen, muss man als Verantwortliche so entscheiden.“

Jörg Wontorra (Sportjournalist und früherer Werder-Aufsichtsrat)

„Das letzte Tabu ist damit gebrochen. Aber es ist gut, dass es gebrochen wurde. Denn nur mit Tradition kann man im Fußball heute nicht mehr bestehen, man muss sich den Begebenheiten anpassen. Und wenn einem bei den Namensrechten ein wichtiger Partner wie EWE wegbricht, muss sich ein seriös geführter Verein umschauen, wie er diese Lücke füllen kann. Es war dabei ein guter Schachzug von Werder, dass es nun nicht zu einer ,Wohninvest-Arena' kommt, sondern zum ,Wohninvest Weserstadion'. Der beliebte und gewohnte Stadionname bleibt so erhalten. Übrigens muss man die frühere Werder-Führung nun für ihren ungeheuren Weitblick loben: Vor mehr als zehn Jahren die Straße „Am Weserstadion“ in die „Franz-Böhmert-Straße“ umzubenennen, war aus jetziger Sicht natürlich sehr schlau. Es wäre ja mehr als komisch, wenn man zum „Wohninvest Weserstadion“ durch die Straße „Am Weserstadion“ fahren müsste..."

Ralf Behrend (Vorsitzender des Fanklubs „Eastie Boyz“ aus Bremen)

„Es war schon länger abzusehen, dass Werder irgendwann in diese Situation kommen würde. Bei uns im Fanklub herrscht jetzt keine Empörung. Es wurde ein guter Kompromiss gefunden, weil wir weiterhin die Chance haben, das Stadion Weserstadion zu nennen. Und Werder braucht eben die Einnahmen, dem Verein sind in letzter Zeit einige Einnahmequellen verloren gegangen.“

Jürgen L. Born (früherer Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung)

„Unternehmerisch gesehen ist das eine gute Entscheidung. So kann weitestgehend verhindert werden, dass Werder bei der Tilgung der noch offenen Kredite für das Weserstadion zu sehr zur Kasse gebeten wird. Die weggefallenen Zahlungen von EWE werden kompensiert. Was die Namensänderung betrifft, ist es zudem eine elegante Lösung, weil der Name Weserstadion erhalten bleibt.“

Klaus-Dieter Fischer (Werders Ehrenpräsident)

„Eines vorweg: Seit über 70 Jahren gehe ich ins Weserstadion, und es wird für mich immer das Weserstadion bleiben. Natürlich ist es traurig, wenn ein so traditioneller Name wegfällt oder ergänzt wird, aber Werder befindet sich in einem harten wirtschaftlichen Wettbewerb. Die gefundene Lösung ist akzeptabel. Der Name Weserstadion bleibt erhalten. Der Betrag, den Werder bekommt, ist in Ordnung. Und die Laufzeit über zehn Jahre verspricht eine langfristige Namensbindung, es gibt also nicht alle drei Jahre einen neuen Namen. Die Einnahmen sind notwendig, kein Werder-Fan will, dass die Bremer Weser-Stadion GmbH in die Insolvenz geht und dadurch auch Werder gefährdet. Ich kann aber jede Reaktion verstehen, die ablehnende wie die zustimmende. Ich finde Proteste in Ordnung, das gehört zu einer Demokratie. Ich denke aber, dass der Geschäftsführung keine andere Möglichkeit blieb. Jeder, der nicht von vorgestern ist, weiß: Die Bundesliga ist wirtschaftlicher Wettbewerb. Da darf man als Verantwortlicher und als Fan nicht zu sehr in die Romantik verfallen und sogar hoffen, dass die 30 Millionen Euro jetzt in die Mannschaft gesteckt werden. Das Geld wird für die Bedienung der Kredite für den Umbau des Stadions benötigt. Das grün-weiße Herz ist traurig, der Verstand muss leider einsichtig sein.“

Anja Stahmann (Sportsenatorin)

„Ich freue mich mit dem Verein und der Stadion-GmbH über den gelungenen Verkauf der Namensrechte. Dabei ist hervorzuheben, dass das Weserstadion weiterhin Weserstadion heißt, und nur mit einem Namenszusatz versehen ist. Für die Identifikation der Bremer mit ihrem Stadion spielt das eine wichtige Rolle. Ohne Sponsoring funktioniert Sport auf Spitzenniveau schon lange nicht mehr, der Verkauf der Namensrechte von Fußballstadien ist ein Stück wirtschaftlicher Notwendigkeit geworden. Wer an der Spitze dabei sein will, kann sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Die 30 Millionen Euro über zehn Jahre sind ein unverzichtbarer Beitrag zur Finanzierung des Spitzenfußballs in Bremen.“

Ingo Kläner (Vorsitzender des Fanklubs „27801“ aus Dötlingen)

„Ich hätte natürlich lieber einen Sponsor aus der Region gehabt, aber es war wohl nicht so leicht, überhaupt einen zu finden. Am liebsten wäre mir natürlich gewesen, dass alles so bleibt wie bisher, doch drei Millionen Euro im Jahr darf man eben nicht verschenken. Werder kann vor dieser Entwicklung nicht davonlaufen. Insgesamt ist es ein guter Deal, weil es dem Verein Geld bringt und der Name Weserstadion nicht komplett aufgegeben wurde.“