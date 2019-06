Nur Hütter ist besser als Kohfeldt

Alljährlich kürt die Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) nicht nur den Spieler, sondern auch den Trainer einer jeden Saison. Werder-Coach Florian Kohfeldt musste sich dabei mit Rang zwei begnügen.

Am Ende war es eine klare Angelegenheit. Florian Kohfeldt ist zwar bundesweit in aller Munde, weil er Werder wieder ein neues fußballerisches Gesicht verpasst hat, einen weiteren Titel brachte ihm das jedoch nicht ein. Erst kürzlich wurde er vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum „Trainer des Jahres“ ernannt, die Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) hievte einen seiner Kollegen auf den obersten Podestplatz. So wählten die Profis Frankfurts Adi Hütter auf Rang eins. Der Eintracht-Trainer erhielt 41,8 Prozent aller Stimmen. Kohfeldt musste sich im Duell um die „Silberne Trainerbank“ mit Platz zwei (15,0 Prozent) begnügen, Dritter wurde Düsseldorfs Friedhelm Funkel (9,8 Prozent).

Zum Spieler der Saison wurde Marco Reus von Borussia Dortmund gekürt. Mit 31,4 Prozent der Stimmen ging der „Silberne Schuh“ nach 2012 und 2014 zum dritten Mal an den Offensivakteur. Platz zwei ging an Frankfurts Luka Jovic (20,9 Prozent) vor Leverkusens Kai Havertz (12,4 Prozent).

Auch bei der Wahl zur Auswahl der Saison schaffte es kein Bremer unter die ersten Elf. Zum von der VDV gewählten Team gehören stattdessen Péter Gulácsi (RB Leipzig, 24,8 Prozent), Nico Schulz (TSG 1899 Hoffenheim, 26,8 Prozent), Niklas Süle (FC Bayern München, 74,5 Prozent), Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt, 20,9 Prozent), Joshua Kimmich (FC Bayern München, 64,1 Prozent), Marco Reus (Borussia Dortmund, 65,3 Prozent), Axel Witsel (Borussia Dortmund, 52,9 Prozent), Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen, 65,3 Prozent), Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 64,7 Prozent), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt, 75,8 Prozent) und Robert Lewandowski (FC Bayern München, 57,5 Prozent).