Nur einmal zur Prime Time

Das wird den Bremer Fans nicht schmecken: Die DFL veröffentlichte am Mittwoch die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 22 bis 28. Werder darf nur einmal zur klassischen Anstoßzeit am Sonnabend, 15.30 Uhr, ran.

Sonnabend, den 30. März ist ein guter Tag für alle Werder-Fans: An diesem Wochenende kommt der FSV Mainz ins Weserstadion, und gespielt wird zur traditionellen Anstoßzeit um 15.30 Uhr am Nachmittag. Diese einstmals übliche Annehmlichkeit gerät allerdings ab der zweiten Februarhälfte bis zum ersten Wochenende im April zur absoluten Ausnahme: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) terminierte darüber hinaus zwei der sieben Werder-Spiele auf einen Freitagabend. Dreimal müssen die Grün-Weißen zudem am Sonntag ran, einmal zum „Topspiel“ in Berlin, wenn es am 16. Februar gegen die Hertha geht.

Gerade Auswärtsfahrer dürften vor allem über die Partien in Wolfsburg und Mönchengladbach wenig erfreut sein: Angepfiffen werden diese jeweils erst am Sonntag um 18 Uhr. Immerhin: Die Freitagspartien gegen Stuttgart und Schalke finden zuhause statt.

Die Spieltage in der Übersicht: