Nouris Kampf gegen den Absturz

- Was Nouri in Ingolstadt anders macht als in Bremen

Nouri ist gerade einmal vier Wochen beim Zweitligisten FC Ingolstadt im Amt, da erlebt der ehemalige Werder-Trainer bereits die nächste Extremsituation in seiner noch so jungen Laufbahn. In vier Spielen unter Nouri verlor Ingolstadt vier Mal, der Klub ist Letzter. Das nächste Spiel gegen den Vorletzten MSV Duisburg am Sonntag könnte schon ein Endspiel für Nouri werden. „Richtig Bock“ habe er auf die Aufgabe, hatte Nouri beim Amtsantritt in Ingolstadt gesagt. Die Schmetterlinge im Bauch sind längst Schmerzen in der Magengegend gewichen.

Mehr als 200 Fans drängten sich in der „Schanzer Rutschn“. Der FC Ingolstadt hatte in das Wirtshaus in der City zum Fantreffen geladen, es wurde heiß diskutiert über den FCI und seine Sorgen und die Anhänger und ihre Nöte. Mehrere Profis waren gekommen, dazu der Vereinsboss und die gesamte Sportliche Leitung. Irgendwann griff Alexander Nouri, weißes Hemd, schwarzer Pulli, dunkle Jeans, zum Mikrofon und hielt einen mehrminütigen Monolog, den Teilnehmer später als „flammenden Appell“ beschrieben. Mehrfach, so notierte der ortsansässige „Donaukurier“, habe sich die Stimme von Alexander Nouri in diesen Minuten überschlagen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.