Nouris bitterer Fehlstart

Ex-Werder-Coach Alexander Nouri hatte sich viel vorgenommen für seinen Trainerjob beim FC Ingolstadt. Das Zweitliga-Schlusslicht präsentiert sich aktuell jedoch in desolater Verfassung.

Bei Werder hat Alexander Nouri am Ende seiner Zeit als Trainer schwierige Zeiten erlebt, und beim FC Ingolstadt geht es für den 39-Jährigen jetzt genauso weiter. Am Freitagabend kassierte Nouris Team eine 0:4-Klatsche beim SV Sandhausen, der bis dahin den vorletzten Tabellenplatz belegt hatte. „Natürlich ist es bitter und tut richtig weh“, sagte Nouri nach der Partie.

Ingolstadt bleibt somit Schlusslicht der zweiten Liga. Die vergangenen sechs Partien gingen allesamt verloren. Vier dieser Niederlagen fallen in Nouris Amtszeit, der Stefan Leitl nach einem Fehlstart als Coach der Schanzer abgelöst hatte. Was Nouri nun nach gerade einmal vier Spielen sagt, klingt schon stark nach Durchhalteparolen: „Es hilft nichts, jetzt in Selbstmitleid zu verfallen - wir müssen uns da selbst wieder rausziehen.“

Nouris persönliche Bilanz liest sich düster: Nachdem Werder unter seiner Leitung die letzten 13 Spiele nicht mehr gewonnen hatte, wartet der Trainer nun also seit 17 Partien auf einen Sieg. Vielleicht macht der Blick in die Vergangenheit Mut. Als Nouri im Oktober 2016 als Nachfolger von Viktor Skripnik die Werder-Profis übernahm, startete er zwar mit einem 2:1-Sieg gegen Leverkusen, danach folgten jedoch vier Niederlagen. Erst in der Rückrunde nahmen die Bremer unter Nouri richtig Fahrt auf und blieben zwischenzeitlich elf Spiele in Serie ungeschlagen.