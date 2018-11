Nouri-Debüt geht schief

Werders ehemaliger Trainer Alexander Nouri hat bei seinem Debüt als Chefcoach des FC Ingolstadt eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln hinnehmen müssen. Vor allem eine Szene sorgte dabei für Aufregung.

Simon Terodde hat seine beeindruckende Tor-Serie fortgesetzt und Trainer Alexander Nouri das Debüt als Trainer des Zweitligisten FC Ingolstadt verdorben. Der Torjäger des 1. FC Köln erzielte wieder einmal beide Tore (70./Foulelfmeter/85. Minute) beim 2:1 (0:0)-Sieg gegen die Schanzer mit dem erst am Montag als Nachfolger von Stefan Leitl vorgestellten Nouri. Dem FCI, der durch Sonny Kittel in Führung gegangen war (53.), droht nun mit fünf Punkten am Mittwoch der Absturz auf den Relegationsplatz.

„Die Niederlage ist umso bitterer, weil wir von unserer Warte aus gesehen haben, dass es kein Eckball war, aus dem der Elfmeter resultierte“, sagte Nouri. Kittel, der Marcel Risse gefoult hatte, schimpfte: „Das war das dümmste Foul meiner Karriere. Aber die Ecke war ein Witz. Das kotzt mich an.“

Der FC Ingolstadt hatte das Spiel zunächst klar im Griff, doch Terodde ließ gleich drei klare Chancen aus (10./20./27.). Die Führung durch Kittel verunsicherte die Kölner, Ingolstadts Charlison Benschop traf per Kopf den Pfosten (59.). Der Elfmeter brachte Köln wieder ins Spiel. Terodde traf doch noch und legte nach einem Eckball von Louis Schaub per Kopfball nach.