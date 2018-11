Nouri wohl nicht nach Dresden

Alexander Nouri soll laut der „Sächsischen Zeitung“ ein Kandidat auf den Trainerposten bei Dynamo Dresden sein. Nach Mein-Werder-Information ist der Ex-Werder-Coach beim Zweitligisten aber kein Thema.

Die „Sächsische Zeitung“ aus Dresden hat an diesem Montag Alexander Nouri für den Trainerposten bei Dynamo Dresden ins Spiel gebracht. Nach Informationen von Mein Werder ist an dem Gerücht aber nichts dran. Der 39-Jährige war bei Werder Ende Oktober vergangenen Jahres freigestellt worden. Zurzeit wird der Zweitligist noch von Interimstrainer Cristian Fiel gecoacht. Der hat jedoch noch keine Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert und wird das Team nur so lange trainieren, bis ein neuer Chefcoach gefunden ist. Dresden hatte sich nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen von Trainer Uwe Neuhaus getrennt.

Wie Sky zuvor berichtet hatte, soll Dynamo bereits bei einem anderen Ex-Werderaner vorgefühlt haben. Torsten Frings, der frühere Werder-Spieler und Co-Trainer der Bremer, soll demnach aber abgesagt haben. Frings war im Dezember 2017 als Cheftrainer von Darmstadt 98 freigestellt worden.

Den kostenpflichtigen Artikel der „Sächsischen Zeitung“ gibt es hier.