Nouri will nicht Braunschweig-Trainer werden

Alexander Nouri wird nicht Nachfolger von Torsten Lieberknecht bei Eintracht Braunschweig. Dennoch will der Ex-Werder-Trainer im Sommer einen Job übernehmen - Anfragen sollen ihm bereits vorliegen.

Alexander Nouri und Eintracht Braunschweig kommen nicht zusammen. Denn wie die "Bild" zuerst twitterte, kommt ein Engagement bei den Niedersachsen für den ehemaligen Werder-Trainer nicht in Frage. Dies deckt sich mit Informationen von MEIN WERDER. Zuletzt hatte die "Braunschweiger Zeitung" Nouri als Kandidaten für die Nachfolge von Torsten Lieberknecht ins Spiel gebracht.

Am Montag hatte Eintracht Braunschweig nach zehn gemeinsamen Jahren die einvernehmliche Trennung von Lieberknecht bekannt gegeben. Am Sonntag war der Traditionsklub aus der zweiten Liga abgestiegen. Gesucht wird jetzt ein Trainer, der die Mannschaft zum direkten Wiederaufstieg führt - Nouri wird es nicht.

Nouri war Ende Oktober 2017 nach einem miserablen Saisonstart als Trainer der Werder-Profis entlassen und durch Florian Kohfeldt ersetzt worden. Sein Vertrag an der Weser läuft aber noch bis 2019. Werder würde es finanziell also entgegenkommen, wenn Nouri einen neuen Verein fände. Erst kürzlich hatte der 38-Jährige in der "Sport Bild" angekündigt, dass er im Sommer wieder ins Trainergeschäft einsteigen wolle. Und auch auf der Angebotsseite scheint es positive Rückmeldungen zu geben. Nach Informationen von MEIN WERDER liegen Nouri einige Anfragen vor.