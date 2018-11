Nouri übernimmt Ingolstadt

Werders Ex-Trainer Alexander Nouri ist neuer Coach von Zweitligist FC Ingolstadt. Das gab der Klub am Montagmittag bekannt. Der Kontrakt des 39-Jährigen in Bremen wurde zuvor aufgelöst.

Sportlich sieht es in Ingolstadt derzeit nicht besonders rosig aus. Mit fünf Punkten aus sechs Spielen steht der frühere Erstligist in der zweiten Liga nur auf Platz 15. Nach dem 0:1 gegen St. Pauli am Sonntag zog der FCI die Notbremse und entließ Cheftrainer Stefan Leitl.

„Wir wollen schnellstmöglich eine Lösung finden, denn ich glaube, dass die Mannschaft jemanden braucht, der den Weg vorgibt und die Stabilität reinbringt“, hatte Sportdirektor Angelo Vier nach der Entlassung Leitls gesagt. Seinen Worten ließ Vier Taten folgen: Am Montagmittag gab Ingolstadt via Twitter bekannt, dass Nouri neuer Cheftrainer der Schanzer ist und bereits am Dienstag beim Spiel gegen den 1. FC Köln auf der Bank sitzen wird.

Alexander #Nouri übernimmt die #Schanzer und wird schon am Dienstagabend gegen den @fckoeln auf der Bank sitzen. Servus, herzlich willkommen und viel Erfolg in Ingolstadt! pic.twitter.com/NfvntGY6hZ — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) 24. September 2018

Nouri war im Oktober 2017 bei Werder freigestellt worden und seitdem ohne Aufgabe. Nouris Vertrag in Bremen hätte noch bis zum Ende der laufenden Saison Gültigkeit gehabt. Wie die Grün-Weißen mitteilten, wurde der Kontrakt mit dem 39-Jährigen aber im Vorfeld seines Ingolstadt-Engagements aufgelöst.

„Wir freuen uns, dass Alex eine neue Herausforderung gefunden hat und sind sicher, dass er sie erfolgreich meistern wird. Wir wünschen ihm für die Aufgabe alles Gute“, wird Werders Sportchef Frank Baumann auf der Vereinshomepage zitiert. Baumann bestätigte zudem, dass mit Nouris angestammten Co-Trainer Markus Feldhoff eine Einigung erzielt worden sei. Feldhoff wird Nouri demnach auch in Ingolstadt als Co-Trainer zur Seite stehen.