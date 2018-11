Noch keine Einigung mit Werder

Mancherorts wird ein Transfer von Kevin Möhwald zu Werder bereits als fix betrachtet, der Profi des 1. FC Nürnberg hat nun laut "nordbayern.de" jedoch betont, dass es noch keine Einigung gebe.

"Das stimmt absolut nicht. Wenn es so wäre, hätten es die Vereine doch auch schon längst vermeldet", sagte Möhwald "nordbayern.de", einem Portal der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Ein Wechsel nach Bremen stehe nicht fest, sicher sei lediglich: "Es wird bald eine Entscheidung fallen", sagte Möhwald, der aber immerhin noch einmal erklärte, den "Club" nach drei Jahren verlassen zu wollen. "Daran hat sich auch nichts geändert."

Sein angestrebter Abschied aus Nürnberg hänge dabei nicht mit dem Umfeld des Vereins zusammen, sondern allein mit den persönlichen Ambitionen des 24-jährigen Mittelfeldspielers. "Es geht darum, wo und wie ich mich am besten weiterentwickeln kann." In Nürnberg hat er sich in drei Zweitliga-Jahren mit elf Toren und 23 Vorlagen für höhere Aufgaben empfohlen.

Den kompletten Artikel auf "nordbayern.de" gibt es hier.